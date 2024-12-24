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В Бурятии росгвардейцы помогли матери погибшего военнослужащего

В Бурятии росгвардейцы помогли матери погибшего военнослужащего
Семья,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Женщине вручили слуховой аппарат

В Улан-Удэ военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Бурятии оказали помощь Анне Валентиновне – маме ефрейтора Бориса Михайловича Борисова, погибшего при исполнении воинских обязанностей в 2002 году в Северо-Кавказском регионе.

В День матери поздравить Анну Валентиновну приехал заместитель начальника территориального управления Росгвардии полковник Василий Лосев. Во время беседы мама погибшего военнослужащего посетовала на ухудшение здоровья, а именно на частичную потерю слуха на левом ухе. Росгвардейцы отвезли Анну Валентиновну к врачу для консультации и подбора слухового аппарата.

- Весь коллектив управления откликнулся на наше предложение помочь матери нашего погибшего сослуживца. В кратчайшие сроки необходимая сумма была собрана, и мы приобрели для Анны Валентиновны слуховой аппарат, - рассказал полковник Василий Лосев. – Мы всегда поддерживаем родных наших погибших боевых товарищей, чтим память об их подвигах, и каждая семья может рассчитывать на нашу помощь.

В преддверии Нового года современный слуховой аппарат был вручен Анне Валентиновне в медицинском сурдологическом центре, сообщили в пресс-службе ведомства.
 


Борис Борисов родился в 5 июля 1982 года в Улан-Удэ.
 
15 ноября 2000 года Борис был призван на военную службу во внутренние войска МВД России. Службу проходил в инженерно-сапёрной роте бригады оперативного назначения Московского округа внутренних войск на должности заместителя командира инженерно-сапёрного взвода.

В 2002 году ефрейтор Борис Борисов в составе подразделения был направлен в Чеченскую Республику. Неоднократно принимал участие в проведении инженерной разведки и разминировании местности.

1 августа 2002 года ефрейтор Борис Борисов погиб под обстрелом боевиков.

Росгвардия

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