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В Бурятии помогли адаптировать дом для ещё одного ветерана СВО

В Бурятии помогли адаптировать дом для ещё одного ветерана СВО
Семья,  Фото:vk.com/zashchitnikirb
Он получил инвалидность после участия в спецоперации

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии продолжает работу по адаптации жилья для ветеранов СВО. В организации стараются окружить заботой и вниманием каждого, кто обратился за помощью. Особенно это касается героев с тяжёлыми ранениями, повлёкшими инвалидность.

Участников программы стал недавно боец из Джидинского района. В его доме появилась специализированная кухонная мебель, ванна с учётом индивидуальных потребностей, стол с возможностью изменения высоты рабочей поверхности и множество новых приспособлений.

 
Кроме того, в жилье установили два дверных блока – уличный и межкомнатный. А ещё приобрели оборудование, необходимое для облегчения быта. Это центр управления «умным домом», предназначенный для передачи сигналов на смартфон, умная колонка с голосовым помощником, датчик температуры и влажности и робот-пылесос.

Ветеран СВО выразил огромную благодарность фонду и своему координатору Наталье Бриковой. «Чувствуется, что о нас действительно заботятся», – подчеркнул он.
 
Наш земляк находится на персональном сопровождении в отделении фонда «Защитники Отечества» в Бурятии с самого его открытия. Социальный координатор Джидинского района Наталья Брикова оказала ему содействие в решении многих вопросов – помогла пройти лечение в центре «Русь» в Москве, получить технические средства реабилитации и адаптировать жильё. 


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