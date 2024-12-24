В Бурятии открылся ещё один семейный многофункциональный центр

В Джидинском районе Бурятии открылся семейный многофункциональный центр. Он будет функционировать на базе отдела социальной защиты населения по Джидинскому району.- На квалифицированную всестороннюю поддержку может рассчитывать любая семья с детьми, обратившаяся в службу. Поводы для обращения в СМФЦ могут быть разные: вопросы, касающиеся воспитания, обучения и развития детей, организация программы реабилитации или социальной адаптации для ребёнка, получение, приобретение или обмен жилья, поиск работы и прочее. При обращении в СМФЦ не потребуется собирать какие-либо дополнительные справки, например подтверждающие статус неполной или малоимущей семьи. Главным свидетельством того, что семья нуждается в социальных услугах консультативного или иного характера, является проблема, которую предстоит решить, - заявили в администрация Джидинского района.В работе «Семейного МФЦ» принимают участие специалисты центра занятости населения, психологи и специалисты управления образования, социального фонда, центральной районной больницы, специалисты органов опеки и попечительства, психолог и специалисты службы сопровождения приёмных и опекунских семей ГБУСО ЦПСиД «Баяр» а также другие ведомства по необходимости. Приём граждан будет осуществляться еженедельно по средам с 9 до 12 часов по предварительной записи.