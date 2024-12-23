В улан-удэнском роддоме за неделю родились 102 малыша

Девочек родилось больше, чем мальчиков
За неделю (с 16 по 22 декабря) в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ на свет появились 102 малыша - 45 мальчиков и 57 девочек. Среди них – две двойни.
Самый крупный малыш родился 17 декабря. Вес мальчика при рождении составил 4670 граммов, рост – 56 см.
Самый маленький ребёнок появился на свет 19 декабря, им стала девочка. Она родилась с весом 1300 граммов и ростом 37 см.
Больше всего родов пришлось на 19 декабря. В этот день состоялось 22 родов -10 мальчиков, 13 девочек, одна двойня.
Девочек родилось больше, чем мальчиков
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