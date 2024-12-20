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В Бурятии семьи наградили медалями «За верность родительскому долгу»

В Бурятии семьи наградили медалями «За верность родительскому долгу»
Семья,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В республике подвели итоги Года семьи

В Бурятии итогом Года семьи стало чествование семей под символичным названием «Встреча в кругу семьи», на которое собрались династии, чьи истории вдохновляют и напоминают о главных ценностях.

- Год семьи завершается, но наше внимание и забота о семьях продолжаются. Это лишь начало большого пути, - подчеркнула министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова.

Главными героями праздника стали лучшие семьи региона. Так, две семьи получили медали «За верность родительскому долгу» – республиканскую государственную награду за достойное воспитание семи и более детей. Среди них семья Гвоздковых из Еравнинского района. У Алексея Афанасьевича и Анны Дмитриевны – 7 детей, 20 внуков, 18 правнуков. Чета более 60 лет в браке. Супруги - уважаемые жители села Гунда, активно участвуют в общественной жизни. Анна Дмитриевна награждена орденом «Материнская слава».

Также награждена семья Будаин из Северобайкальска. У Цыбикжапа Баясхалановича и Оюны Георгиевны – 9 детей. Это пример крепкой семьи, сохраняющей традиционные ценности, сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения РБ.

Кроме этого, были отмечены 10 лучших трудовых династий за их вклад в развитие здравоохранения, образования, культуры и других сфер в республике. Некоторые из них посвятили более века служению республике и стране.
Бурятия семьи награждение

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