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В Бурятии наградили трудовые династии

В Бурятии наградили трудовые династии
Семья,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Награждённые семьи - представители трудовых династий из сфер здравоохранения, промышленности, культуры, социальной защиты, образования

19 декабря на «Встрече в кругу семьи» наградили денежными сертификатами десять трудовых династий из Бурятии, которые на протяжении десятилетий, а то и сотни лет передают семейные традиции и любовь к одной профессии. Мероприятие посвящено подведению итогов Года семьи в Бурятии, сообщили в республиканском правительстве.

- Вы пример тех семейных традиций, которые у нас всегда в республике незыблемо из поколения в поколение передаются и сохраняются. Мы знаем, что здесь собрались все семьи по различным профилям профессии. Очень здорово, что вы продолжаете ваши семейные традиции, свято храните. В нашей республике и по всей стране весь год по поручению президента был Годом семьи. И очень много мы провели различных мероприятий. Я думаю, Год семьи позволил под другим ракурсом посмотреть на семейные ценности, - сказала зампред правительства Бурятии, министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.



Награждённые семьи Акуловых, Барюнаевых, Гончиковых, Захаровых, Мэрдыгеевых, Новокрещенных, Филипповых, Чикишевых, Кузьминых и Ивановых - представители трудовых династий из сфер здравоохранения, промышленности, культуры, социальной защиты, образования. Некоторые из них суммарно отработали в своей отрасли более 100 лет.

Семья Акуловых на протяжении 85 лет занимается фермерством. В хозяйстве – многочисленное поголовье лошадей, коз, свиней, коров и овец.

Несколько поколений Барюнаевых уже 57 лет трудятся в строительной сфере. За добросовестный труд на протяжении многих лет многие из них награждены региональными наградами.

Учительская династия Гончиковых уже четыре поколения работает со школьниками Бурятии. Своей педагогической, творческой, организаторской и общественной деятельностью Гончиковы внесли достойный вклад в развитие образования республики.

Ровно сто лет семья Захаровых трудится в сфере физической культуры. Воспитанники этих тренеров показывали самые высокие результаты на российской и международной арене.

Династия Мэрдыгеевых связана с именем Романа Мэрдыгеева, одного из старейших, талантливых художников Бурятии. Члены этой семьи и сегодня развивают творческую сферу республики.

Водительское дело – призвание семьи Новокрещенных. Три поколения Новокрещенных развивают городской транспорт и ежедневно приносят пользу жителям Бурятии.

Общий трудовой стаж медицинских работников Филипповых составляет 140 лет. Члены семьи поколениями трудятся в больницах республики.

Чикишевы - одна из трудовых династий аппаратного цеха Улан-Удэнского ЛВРЗ. Их общий стаж – 197 лет, выбор профессии в сфере промышленности стал для них доброй традицией.

В семье Кузьминых профессиональные навыки социального работника передаются из поколения в поколение. На протяжении 60 лет они вносят вклад в социальное развитие и социальное обеспечение жителей Бурятии.

Шахтёрская династия Ивановых трудится уже третье поколение. Члены семьи неоднократно отмечены наградами за многолетний труд в горнодобывающей промышленности.

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