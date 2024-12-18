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В Улан-Удэ росгвардейцы рассказывают, как поступить в ведомственные вузы

В Улан-Удэ росгвардейцы рассказывают, как поступить в ведомственные вузы
Семья,  Фото:Росгвардия по РБ
Офицеры отвечают на интересующие школьников вопросы

Военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Бурятии проводят беседы с учащимися выпускных классов школ города Улан-Удэ. Росгвардейцы рассказывают ребятам о порядке поступления в ведомственные высшие учебные заведения, а также в президентские кадетские училища.

В ходе встреч офицеры территориального управления Росгвардии знакомят учеников выпускных классов со структурой войск национальной гвардии Российской Федерации, рассказывают о специфике деятельности структурных подразделений территориального управления, условиях прохождения службы и предоставляемых курсантам социальных гарантиях.

- Для поступления в вуз нужно до 1 апреля представить в военный комиссариат заявление и необходимые документы. Затем вы проходите предварительное медицинское освидетельствование и психологическое тестирование для формирования личного дела кандидата, направляемого военным комиссариатом в учебное заведение, - отметил офицер Росгвардии майор Евгений Ерженин.

Росгвардейцы раздали ребятам памятки с требованиями к абитуриентам вузов и списком документов, которые необходимы для поступления, и отвечали на многочисленные вопросы.

Управление Росгвардии по Бурятии оказывает содействие в отборе кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего профессионального образования войск национальной гвардии Российской Федерации. Телефон для справок: 8 (3012) 378-135.

В войсках национальной гвардии Российской Федерации кадровых офицеров обучают в следующих военных образовательных организациях высшего образования: Новосибирский военный институт имени генерала Яковлева, Пермский военный институт, Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт и Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт.

Выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант» и квалификация «специалист» или «бакалавр» в зависимости от изучаемых дисциплин.

Обучение в вузах Росгвардии очное и производится по профилям: правоведение, военные переводчики, психологическое обеспечение, техобеспечение войск, тыловое обеспечение войск, артиллерия, автоматические системы управления, радиотехнические системы, специалисты-кинологи.

Кандидаты должны соответствовать требованиям, предъявляемым к гражданам Российской Федерации, поступающим на военную службу по контракту.

Документы для поступления в ВУЗы Росгвардии – заявление, автобиография, характеристика по месту учёбы или работы, копия аттестата, фотографии, данные первичного медицинского и психологического отбора.

Основные требования к абитуриентам: образование не ниже 11 классов среднего общеобразовательного заведения, либо средне-специальное. Для лиц, прошедших военную службу, максимальный возраст приёма в вуз составляет 24 года. Для граждан, не служивших ранее в рядах ВС РФ, ценз составляет от 16 до 22 лет.

Абитуриентам, успешно сдавшим вступительные экзамены, для окончательного зачисления в вуз необходимо сдать нормативы по физической культуре: подтягивание на перекладине и бег на 100 и 3000 метров.
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