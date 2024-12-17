За неделю в улан-удэнском роддоме родилось 99 малышей

За неделю (с 9 по 15 декабря) в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ появились на свет 99 малышей, из них 47 мальчиков и 52 девочки.Самый крупный малыш — мальчик, родился 10 декабря весом 5 070 граммов и ростом 59 см. Самый маленький ребёнок родился 12 декабря. Вес мальчика при рождении составил всего 840 граммов, а рост – 32 см.Больше всего родов пришлось на 10 декабря. В этот день на свет появился 21 малыш: 11 мальчиков и 10 девочек.