За неделю в улан-удэнском роддоме родилось 99 малышей

Девочек появилось на свет больше, чем мальчиков
За неделю (с 9 по 15 декабря) в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ появились на свет 99 малышей, из них 47 мальчиков и 52 девочки.
Самый крупный малыш — мальчик, родился 10 декабря весом 5 070 граммов и ростом 59 см. Самый маленький ребёнок родился 12 декабря. Вес мальчика при рождении составил всего 840 граммов, а рост – 32 см.
Больше всего родов пришлось на 10 декабря. В этот день на свет появился 21 малыш: 11 мальчиков и 10 девочек.
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