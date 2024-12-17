У трудных подростков в Бурятии появятся наставники

На очередной сессии Народного Хурала 17 декабря депутаты внесли изменения в статью № 2 республиканского закона «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав». Её привели в соответствие с федеральным № 322, в котором прописан порядок осуществления наставничества в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.Докладчиком по вопросу выступила депутат Хурала Марина Рогачёва. Согласно правкам, комиссии по делам несовершеннолетних в районах республики смогут назначать наставников для состоящих на учёте подростков. ФЗ предполагает создание реестра лиц, допущенных к наставнической деятельности, на базе единой информационной системы ДОБРО.РФ и ГИС «Профилактика».Желающие взять шефство над трудными детьми смогут оставить заявку на включение в этот реестр, а КДН помощью ГИС «Профилактика» направит их подопечным. Наставники будут отчитываться перед комиссией о проделанной работе раз в полгода.Принятие законопроекта не повлечёт дополнительных средств из республиканского бюджета. Большинство присутствующих на сессии депутатов проголосовали за его принятие.