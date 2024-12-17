17 декабря

16 декабря

Популярное

У трудных подростков в Бурятии появятся наставники

У трудных подростков в Бурятии появятся наставники
Семья,  Фото:Baikal-daily.ru
Их будут назначать в КДН

На очередной сессии Народного Хурала 17 декабря депутаты внесли изменения в статью № 2 республиканского закона «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав». Её привели в соответствие с федеральным № 322, в котором прописан порядок осуществления наставничества в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Докладчиком по вопросу выступила депутат Хурала Марина Рогачёва. Согласно правкам, комиссии по делам несовершеннолетних в районах республики смогут назначать наставников для состоящих на учёте подростков. ФЗ предполагает создание реестра лиц, допущенных к наставнической деятельности, на базе единой информационной системы ДОБРО.РФ и ГИС «Профилактика».

Желающие взять шефство над трудными детьми смогут оставить заявку на включение в этот реестр, а КДН помощью ГИС «Профилактика» направит их подопечным. Наставники будут отчитываться перед комиссией о проделанной работе раз в полгода.

Принятие законопроекта не повлечёт дополнительных средств из республиканского бюджета. Большинство присутствующих на сессии депутатов проголосовали за его принятие. 
несовершеннолетние комиссия по делам несовершеннолетних Народный Хурал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Многодетная семья росгвардейца рассказала о традициях бурятского народа
Многодетная семья росгвардейца рассказала о традициях бурятского народа
Семья, 17.12.2024
Олег и Жаргалма Васильевы воспитывают 4 детей
В Улан-Удэ развернулся «Фестиваль семей»
В Улан-Удэ развернулся «Фестиваль семей»
Семья, 16.12.2024
В столице Бурятии подвели итоги республиканского конкурса
В улусе Бурятии возвели стелу, посвящённую матерям
В улусе Бурятии возвели стелу, посвящённую матерям
Семья, 16.12.2024
Торжественное открытие прошло в Баргузинском районе
В Бурятии ещё один соццентр стал ТОСом
В Бурятии ещё один соццентр стал ТОСом
Семья, 13.12.2024
Учреждение расположено в селе Баргузин
В Бурятии подводят итоги Года семьи и нацпроекта «Демография»
В Бурятии подводят итоги Года семьи и нацпроекта «Демография»
Семья, 13.12.2024
С 2025 года в соответствии с поручением президента России вступают в действие новые национальные проекты. Один из них - «Семья», в котором будут отражены некоторые направления национального проекта «Демография»
Фотима и Абалфаз: Стали известны самые редкие имена 2024 года в Бурятии
Фотима и Абалфаз: Стали известны самые редкие имена 2024 года в Бурятии
Семья, 13.12.2024
Также названы самые популярные имена среди мальчиков и девочек
Жительница Бурятии отметила 95-летие
Жительница Бурятии отметила 95-летие
Семья, 13.12.2024
Екатерина Александровна Хороших бабушка 9 внуков и 17 правнуков
В Бурятии молодожёны получили более 500 сертификатов на репродуктивное обследование
В Бурятии молодожёны получили более 500 сертификатов на репродуктивное обследование
Семья, 11.12.2024
Сертификат даёт право бесплатно пройти обследование
В районе Бурятии супруги отметили «изумрудный» юбилей
В районе Бурятии супруги отметили «изумрудный» юбилей
Семья, 10.12.2024
Поздравления принимала семья Будуновых
В Бурятии вырастет сумма жилищного сертификата для детей-сирот
В Бурятии вырастет сумма жилищного сертификата для детей-сирот
Семья, 10.12.2024
Это связано с ростом стоимости квадратного метра
В Улан-Удэ осуждённый узаконил отношения со своей избранницей
В Улан-Удэ осуждённый узаконил отношения со своей избранницей
Семья, 09.12.2024
Мужчина приговорён к принудительным работам
«Кодекс ученика» на бурятском языке направлен в школы республики
«Кодекс ученика» на бурятском языке направлен в школы республики
Семья, 08.12.2024
Кодекс содержит свод правил поведения школьника Бурятии
Военнослужащим республики впервые вручили медали «Благодарная Бурятия»
Военнослужащим республики впервые вручили медали «Благодарная Бурятия»
Семья, 06.12.2024
Медалью награждаются участники СВО из Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^