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В Улан-Удэ развернулся «Фестиваль семей»

В Улан-Удэ развернулся «Фестиваль семей»
Семья,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
В столице Бурятии подвели итоги республиканского конкурса

13 декабря в школе № 108 города Улан-Удэ подвели итоги республиканского конкурса «Фестиваль семей» в рамках реализации интерактивного дневника «Советник и Семь-Я». В финале приняли участие 18 команд из разных районов Бурятии.

- Семьи-участницы поразили зрителей и жюри яркими визитками и невероятными талантами, а в интеллектуальном квизе продемонстрировали свои знания и эрудицию. По итогам напряженных соревнований были определены победители конкурса, которые стали обладателями ценных призов и дипломов, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Гран-при выиграла семья Иванченко - Егоровых из Советского района Улан-Удэ. Первое место завоевала семья Бухольцевых из Бичурского района. Второе место заняла семья Намдаковых из Тарбагатайского района. И третьими стали представители семьи Маляровых из Селенгинского района.

Каждая команда-финалист получила подарочные сертификаты и дипломы за участие и проявленное мастерство.

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