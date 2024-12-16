В Улан-Удэ развернулся «Фестиваль семей»

В столице Бурятии подвели итоги республиканского конкурса
13 декабря в школе № 108 города Улан-Удэ подвели итоги республиканского конкурса «Фестиваль семей» в рамках реализации интерактивного дневника «Советник и Семь-Я». В финале приняли участие 18 команд из разных районов Бурятии.
- Семьи-участницы поразили зрителей и жюри яркими визитками и невероятными талантами, а в интеллектуальном квизе продемонстрировали свои знания и эрудицию. По итогам напряженных соревнований были определены победители конкурса, которые стали обладателями ценных призов и дипломов, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Гран-при выиграла семья Иванченко - Егоровых из Советского района Улан-Удэ. Первое место завоевала семья Бухольцевых из Бичурского района. Второе место заняла семья Намдаковых из Тарбагатайского района. И третьими стали представители семьи Маляровых из Селенгинского района.
Каждая команда-финалист получила подарочные сертификаты и дипломы за участие и проявленное мастерство.
В столице Бурятии подвели итоги республиканского конкурса
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