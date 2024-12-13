Фотима и Абалфаз: Стали известны самые редкие имена 2024 года в Бурятии

На портале ЗАГС опубликованы самые редкие и самые популярные имена, которыми называли детей.
Самыми редкими среди мужских имён в Бурятии в уходящем году стали Мухаммед, Дархан, Абалфаз и Аман. Наиболее редкими женскими именами оказались: Одона, Омина, Белла, Фотима, Лариса.
Самыми популярными мужскими именами стали Артём (148), Матвей (140), Александр (120), Михаил (114) и Роман (102). Среди женских имён пальма первенства у имени София (172), далее Ева (128), затем Виктория (120), за ними Арина и Варвара (116 и 114 соответственно).
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре МФЦ приводил свою статистику, представив самые популярные имена детей, рождение которых зарегистрировали в учреждении. Среди мальчиков - это Артём, Михаил и Александр, а из редких – Клим, Тигран и Роберт. Девочек чаще всего называли Виктория, София и Арина. Самыми необычными женскими именами были Алисия, Маро и Рада.