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В Бурятии ещё один соццентр стал ТОСом

В Бурятии ещё один соццентр стал ТОСом
Семья,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Учреждение расположено в селе Баргузин

В Бурятии, в жизни коллектива Баргузинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Звёздный» произошло знаменательное событие: учреждение зарегистрировалось в качестве ТОСа, в состав которого вошли территория учреждения и четырёх находящихся по соседству домостроений. Председателем ТОСа стала педагог дополнительного образования Людмила Ламуева, секретарём – юридический консультант «Звёздного» Наталья Перевалова.

- Наш ТОС призван решить многие задачи, - отмечает инициатор проекта, директор учреждения Олег Цыремпилов. - Одна из них – благоустройство территории, ремонт нашего участка дороги и тротуаров. Также мы будем создавать комфортную развивающую среду для наших воспитанников - строить детские и спортивные площадки. В планах реализовать мероприятия по сохранению культурного наследия и исторической памяти села, решению экологических проблем местности и воспитанию экологической культуры у юных жителей нашего дома и много другое. А, значит, вопросы социализации воспитанников, их успешной интеграции в общество, будут решаться более эффективно, улучшатся условия проживания и развития детей, повысится уровень воспитательной работы в учреждении.

Как напомнили в министерстве соцзащиты населения РБ, в 2021 году ТОСом стал Кяхтинский социальный центр «Добрый», а чуть позже – Селенгинский центр социальной помощи семье и детям.

- В 2023 году наш ТОС принял участие в республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление» среди сельских поселений, и занял пятое место с призом 45 000 рублей. До этого мы также становились победителями, выигрывали средства, на которые приобрели швейные машинки, оверлок, ткани. Члены ТОС теперь изготавливают вещи для военнослужащих, находящихся сейчас на СВО, обереги, маски, экологические сумки, сценические костюмы для детей и взрослых и многое другое, - рассказала директор центра «Добрый» Туяна Самбуева. - Желаю коллегам ТОСу «Звёздный» удачной реализации всех проектов и победы в конкурсах!

Бурятия социальный центр дети ТОС

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