В Бурятии молодожёны получили более 500 сертификатов на репродуктивное обследование

По данным управления ЗАГС, с 27 июля по 5 декабря молодожёнам в Бурятии вручили 550 сертификатов на консультирование и медицинское обследование в республиканском перинатальном центре.Сертификат даёт право бесплатно пройти репродуктивное обследование, чтобы оценить состояние здоровья супругов.Как сообщили в региональном правительстве, эта мера реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей». В настоящее время сертификат молодожёнам вручается супружеской паре, которая зарегистрировала брак в органах ЗАГС Улан-Удэ.