В Бурятии молодожёны получили более 500 сертификатов на репродуктивное обследование

Сертификат даёт право бесплатно пройти обследование
По данным управления ЗАГС, с 27 июля по 5 декабря молодожёнам в Бурятии вручили 550 сертификатов на консультирование и медицинское обследование в республиканском перинатальном центре.
Сертификат даёт право бесплатно пройти репродуктивное обследование, чтобы оценить состояние здоровья супругов.
Как сообщили в региональном правительстве, эта мера реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей». В настоящее время сертификат молодожёнам вручается супружеской паре, которая зарегистрировала брак в органах ЗАГС Улан-Удэ.
Сертификат даёт право бесплатно пройти обследование
Поздравления принимала семья Будуновых
Это связано с ростом стоимости квадратного метра
Мужчина приговорён к принудительным работам
Кодекс содержит свод правил поведения школьника Бурятии
Медалью награждаются участники СВО из Бурятии
В декабре выплаты достались семьям из Хоринского района
Он появился в Турунтаево
Малыши стали вторым и третьим ребёнком в семье
Они купили и накололи дрова
В Оке прошёл женский форум
Семейные МФЦ – это возможность для семьи получить комплексную поддержку
Тамара Яковлевна Козьмич всю жизнь работала в школе
День открытых дверей состоится в центре чтения имени Б. Абидуева
Он появился в Заиграевском районе