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В Бурятии молодожёны получили более 500 сертификатов на репродуктивное обследование

В Бурятии молодожёны получили более 500 сертификатов на репродуктивное обследование
Семья,  Фото:Baikal-daily.ru
Сертификат даёт право бесплатно пройти обследование

По данным управления ЗАГС, с 27 июля по 5 декабря молодожёнам в Бурятии вручили 550 сертификатов на консультирование и медицинское обследование в республиканском перинатальном центре.

Сертификат даёт право бесплатно пройти репродуктивное обследование, чтобы оценить состояние здоровья супругов.

Как сообщили в региональном правительстве, эта мера реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей». В настоящее время сертификат молодожёнам вручается супружеской паре, которая зарегистрировала брак в органах ЗАГС Улан-Удэ.

семьи демография

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