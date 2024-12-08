«Кодекс ученика» на бурятском языке направлен в школы республики

Директор республиканского центра «Бэлиг» Баир Балданов вручил руководителям муниципальных отделов и управлений образования стенды «Һурагшын ёһо журам» (Кодекс ученика).- Стенд подготовлен на средства гранта минобрнауки Бурятии на реализацию социально-значимых проектов в области патриотического воспитания. В рамках этого проекта республиканским центром «Бэлиг» на бурятский язык был переведён текст «Кодекс ученика», выполнена редактура и корректура, создан дизайн и подготовлен оригинал-макет. Затем было организовано полиграфическое изготовление стендов, - отметили в центре.«Кодекс ученика» на бурятском языке направляется во все школы районов и городов республики, в которых преподаётся и изучается бурятский язык.- «Һурагшын ёһо журам» содержит свод правил поведения школьника Бурятии с учётом традиционных культурных ценностей нашего народа. Одной из задач также является расширение активной языковой среды бурятского языка. Всё это направлено на формирование духовно-нравственных ценностей и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, - заключили здесь.