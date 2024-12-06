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Военнослужащим республики впервые вручили медали «Благодарная Бурятия»

Военнослужащим республики впервые вручили медали «Благодарная Бурятия»
Семья,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Медалью награждаются участники СВО из Бурятии

6 декабря в правительстве Бурятии прошла церемония награждения госнаградами Российской Федерации, ведомственными наградами министерства обороны России и медалями «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия».

Памятная медаль «Благодарная Бурятия» участникам спецоперации вручалась впервые. Она была учреждена указом Алексея Цыденова от 30 марта 2024 года. Медалью награждаются военнослужащие СВО, проживающие в республике, за вклад в решение задач спецоперации, проявленные отвагу, честь и мужество.

В региональном правительстве сообщили, что за проявленную отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга награждены 18 военнослужащих республики. Им были вручены ордена Святого Георгия – Георгиевский крест 4 степени, медали «Суворова», «За храбрость» II степени, «Воинской доблести» II степени, «За укрепление боевого содружества», знаки отличия министерства обороны России «Участник специальной военной операции», а также медали «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия».

- Сегодня впервые вручалась медаль участникам специальной военной операции «Благодарная Бурятия». Мы специально учредили такую медаль, она всем участникам специальной военной операции будет вручаться, чтобы в семье хранилась, чтобы дети знали и последующие поколения о том, что их отцы стояли на защите Родины и что мирное небо над головой отстояли с оружием в руках. Настоящие патриоты, только люди, которые готовы защищать свое Отечество, обеспечивают свободу, независимость, будущее нашей Родины. Честь и слава нашим героям, воинам – защитникам Отечества, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

В рамках рабочего визита в Бурятию в церемонии награждения принял участие заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе генерал-лейтенант Роман Греков. Он посетил промышленные предприятия, волонтёрские организации, а также Центр «Воин».

- Мы видим, что все те направления, которые реализуются в военно-техническом плане, имеют своё реальное воплощение. Нам была предоставлена возможность познакомиться с деятельностью волонтёрских организаций. Мы увидели глаза тех людей и их руки, которыми делается вся та продукция, которую мы получаем в зоне специальной военной операции. За эту неделю мы познакомились с республикой и вопросами военно-патриотического воспитания. Мы общались с вашими детьми, были в центре «Воин». Самое благоприятное впечатление, замечательные дети. Они изучают историю, изучают военную медицину. Самые наилучшие впечатления увозим с собой, о которых доложим руководству министерства обороны Российской Федерации. В очередной раз хочу поблагодарить всех жителей республики, руководство республики за такой неоценимый вклад, - сообщил Роман Греков.
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