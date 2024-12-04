Жительницу Бурятии поздравили с 80-летием

Жительница села Багдарин Тамара Яковлевна Козьмич отметила 80-летие. С юбилеем её поздравил глава Баунтовского района Николай Ковалёв, сообщили в районной администрации.Тамара Яковлевна из поколения детей войны, она родилась 29 ноября 1944 года в селе Усть-Муя Баунтовского района. С первого по седьмой класс училась в Ципиканской средней школе, затем семья переехала в Багдарин.После окончания Багдаринской средней школы Тамара Яковлевна поступила в Бурятский государственный педагогический институт. Во время преддипломной практики в школе она познакомилась с будущим мужем, иркутянином Александром Козьмичом. После окончания института в 1968 году она устроилась учителем химии в школу № 47 Иркутска.В 1971 году вместе с мужем и дочерью Тамара Яковлевна вернулась на родину. До выхода на пенсию работала воспитателем в Багдаринской средней школе-интернате.- Детей в школе было очень много, - вспоминает она. - Учились и жили в интернате дети оленеводов, геологов, работников сельского хозяйства из Бамбуйки, Ирокинды, Россошино, Джилинды, Троицка, Ципикана, Варваринска, Малого Амалата и других посёлков. В школу и обратно на зимние и летние каникулы детей увозили на самолётах и вертолётах. Работа была ответственной, мы отвечали не только за учёбу детей, но и за их жизнь и здоровье.В свободное время она активно участвовала в общественной жизни села. Вместе с мужем они вырастили и воспитали двоих детей.