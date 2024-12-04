В горном районе Бурятии чествовали матерей

В Окинском районе Бурятии состоялся женский форум «Золотое сердце матери». Приглашённые мамы, а это 180 человек, были распределены по пяти дискуссионным тематическим площадкам.Первая из них собрала 27 женщин-руководителей, которые обсудили психологию взаимодействия руководителя с коллективом, поделились опытом и проведением деловой игры. На другой – арт-площадке «С любовью о маме», которая проходила в Орликской детской библиотеке, – гости совершили увлекательное путешествие «По дорогам сказки», вспоминали и пели песни про мам.- На площадке модельной библиотеки состоялась квиз-игра «Знают только мамы!». Все участники игры с энтузиазмом погрузились в увлекательные задания квиза, дружно рассуждая, находя логический подход к решению заданий. На площадке МАОУ «Орликской СОШ» «Все краски жизни для тебя мама!» была представлена выставка «Золотые руки мамы», продемонстрировали уголок корнепластики «Эволюция», фотовыставка «Ахын байгали» и небольшой концерт учеников школы. Тему «Здоровье женщины – залог здоровья нации» обсудили за круглым столом на базе центральной районной больницы. Мамы беседовали, проводили дискуссии на тему сохранения и укрепления женского здоровья, – рассказала начальник отдела социальной защиты населения по Окинскому району Саяна Хайдакова.Вечером в зале районного культурно-досугового центра чествовали матерей. Глава района подарил памятные подарки матерям, потерявшим своих сыновей в зоне СВО. С каждого поселения, организаций и учреждений района были приглашены по 2 мамы и вручены также памятные подарки. Это мероприятие объединило мам из разных сельских поселений района, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.