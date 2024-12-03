04 декабря

03 декабря

Популярное

В Улан-Удэ проведут праздник для детей с ОВЗ

В Улан-Удэ проведут праздник для детей с ОВЗ
Семья,  Фото:Baikal-daily.ru
День открытых дверей состоится в центре чтения имени Б. Абидуева

День открытых дверей «Мир полный доброты» пройдёт в Улан-Удэ, в детско-юношеской библиотеке. Событие проведут в рамках Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Этот день посвящён тем, кто показывает силу духа, стойкость и вдохновение, преодолевая любые препятствия. Вас ждёт насыщенная программа, наполненная творчеством, играми и волшебными встречами, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

Для всех желающих пройдут творческие мастер-классы и викторины. Будет организована зона настольных игр и аквагрим. Организаторы стремятся создать атмосферу, где каждый ребёнок почувствует себя важным, нужным и окружённым вниманием.

- Праздник состоится 5 декабря в центре чтения имени Б. Абидуева на проспекте Победы, - пояснили в республиканской детско-юношеской библиотеке.

Возрастное ограничение: 0+.

Улан-Удэ Бурятия дети ОВЗ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ проведут праздник для детей с ОВЗ
В Улан-Удэ проведут праздник для детей с ОВЗ
Семья, 03.12.2024
День открытых дверей состоится в центре чтения имени Б. Абидуева
В районе Бурятии чествовали матерей
В районе Бурятии чествовали матерей
Семья, 29.11.2024
Им вручили благодарственные письма и памятные подарки
В районе Бурятии помогают одиноким пенсионеркам
В районе Бурятии помогают одиноким пенсионеркам
Семья, 28.11.2024
В Кяхте проходит акция «Чужих мам не бывает»
Жительница Бурятии отметила вековой юбилей
Жительница Бурятии отметила вековой юбилей
Семья, 25.11.2024
Ксения Панфиловна живёт в Курумканском районе
За неделю в роддоме в Улан-Удэ на свет появились 95 малышей
За неделю в роддоме в Улан-Удэ на свет появились 95 малышей
Семья, 25.11.2024
Девочек родилось больше, чем мальчиков
Глава Бурятии показал себя в детстве
Глава Бурятии показал себя в детстве
Семья, 25.11.2024
Алексей Цыденов нашёл свой снимок 40-летней давности вместе с родителями
В Бурятии помогли адаптировать дом для ветерана СВО с инвалидностью
В Бурятии помогли адаптировать дом для ветерана СВО с инвалидностью
Общество, 24.11.2024
Он получил на спецоперации тяжёлое ранение обеих ног
В Бурятии напомнили, на что можно потратить маткапитал
В Бурятии напомнили, на что можно потратить маткапитал
Общество, 24.11.2024
Его разрешается пустить на кружки и секции
В Бурятии открылся четвёртый семейный МФЦ
В Бурятии открылся четвёртый семейный МФЦ
Семья, 20.11.2024
На этот раз он появился в Курумканском районе
В Бурятии матерей наградят за труд и воспитание детей
В Бурятии матерей наградят за труд и воспитание детей
Семья, 20.11.2024
В республике 22 ноября проведут мероприятие, посвящённое Дню матери

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^