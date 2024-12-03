В Улан-Удэ проведут праздник для детей с ОВЗ

День открытых дверей «Мир полный доброты» пройдёт в Улан-Удэ, в детско-юношеской библиотеке. Событие проведут в рамках Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья.- Этот день посвящён тем, кто показывает силу духа, стойкость и вдохновение, преодолевая любые препятствия. Вас ждёт насыщенная программа, наполненная творчеством, играми и волшебными встречами, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.Для всех желающих пройдут творческие мастер-классы и викторины. Будет организована зона настольных игр и аквагрим. Организаторы стремятся создать атмосферу, где каждый ребёнок почувствует себя важным, нужным и окружённым вниманием.- Праздник состоится 5 декабря в центре чтения имени Б. Абидуева на проспекте Победы, - пояснили в республиканской детско-юношеской библиотеке.