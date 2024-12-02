В Бурятии открылся очередной семейный многофункциональный центр

В Год семьи в Бурятии открылся пятый по счёту семейный многофункциональный центр. Он будет функционировать на базе отдела социальной защиты населения по Заиграевскому району.- Для нас – это интересный, удобный и необходимый вид обслуживания граждан, где в режиме «одного окна» каждая семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации, сможет получить помощь по самым разным проблемам, - рассказала начальник отдела Светлана Сапожникова. - Это новый формат социального обслуживания и сопровождения семей с детьми, нуждающихся в поддержке государства в связи со сложной жизненной ситуацией. Для помощи семье будут привлечены и другие ведомства: в сфере здравоохранения, образования, поиска работы, исходя из потребностей семьи. При необходимости семье будет оказана экстренная психологическая помощь.Специалисты будут проводить анализ семейной ситуации и разрабатывать индивидуальную программу социальных услуг, необходимых конкретной семье.- Открытие центра очень своевременно и актуально, в Год семьи особенно важно поддержать государственную политику направленную на защиту и сохранение института семьи традиционных семейных ценностей, - заявили в министерстве социальной защиты населения РБ.