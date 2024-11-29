В Иволгинском районе Бурятии отпраздновали День матери

27 ноября в стенах районного дома культуры в Иволгинске прошёл праздник, посвящённый Дню матери. Трогательные песни про маму, зажигательные танцы, а также вокально-хореографические постановки подарили творческие коллективы Иволгинского района Бурятии для гостей концерта.Ранее прошёл районный семейный конкурс «Семья – это мы», который провели в рамках Года семьи и который также был посвящён Дню матери. Конкурсанты показали свои визитные карточки, после чего состоялась церемония награждения. Дипломом первой степени и сертификатом на сумму 3500 рублей наградили семью Протасовых из села Сотниково, а диплом второй степени и сертификат на сумму 3000 рублей получила семья Цыремпиловых из села Кокорино.Как сообщили в районной администрации, представители властей района поздравили всех мам с праздником и наградили благодарственными письмами за сохранение семейных традиций, достойное воспитание детей многодетные семьи района:- семья Базаровых из сельского поселения «Гильбиринское», у которых 7 детей;- семья Цыбиковых, сельское поселение «Гурульбинское», 6 детей;- семья Брыковых-Камаловых из сельского поселения «Иволгинское» воспитывают 11 детей;- из сельского поселения «Нижнеиволгинское» были награждены две семьи: Баяндуевы, воспитывают 6 детей, и Пинтаевы-Дулмажаповы, воспитывают 6 детей;- семья Ардановых из сельского поселения «Оронгойское», у которых 6 детей;- семья Мункуевых из сельского поселения «Сотниковское», воспитывают 7 детей.