В районе Бурятии чествовали матерей

В Год семьи в Хоринском районе Бурятии чествовали крепкие и дружные семьи, которые сохранили на протяжении долгих лет верность, преданность друг другу, любовь, воспитали достойных детей. В центральной библиотеке состоялось мероприятие для матерей «Материнское сердце – источник любви».В этот день три многодетных семьи Хоринского района стали героями этого праздника. Семья Ирины Гайнутдиновой из Хоринска воспитывает шестерых детей. В семье Евгении Беликовой из Хандагая – 6 прекрасных дочек и маленький сын, а семья Любови Чимитовой гордится успехами каждого из 3 детей.Евгения Беликова – председатель ТОС «Чистые пруды». По словам односельчан, вместе с ней на выигранные гранты оснастили детскую площадку спортивным инвентарём, провели освещение на улицах села. Она председатель родительского комитета школы, к чьему мнению прислушиваются взрослые и дети.- Со своим супругом Олегом Владимировичем мы родились и выросли в одном селе – Хандагай, а познакомились - в 1982 году в яслях, в возрасте 1 год 8 месяцев, - со улыбкой рассказывает многодетная мама. - Верите вы или нет, но мы и сейчас до мелочей помним свою судьбоносную встречу. Вместе прошли детский сад, пошли в школу, учились в одном классе. Но речи о любви не было, мы были друзьями. И лишь только в 2001 году, после прихода Олега из армии, поняли, что должны быть вместе. 15 февраля 2002 года родилась наша семья, был свадебный вечер в кругу родных. И так, в мире и согласии мы живём уже 22 года, воспитывая семерых детей: 6 дочек и одного сыночка.По словам начальника отдела социальной защиты населения по Хоринскому району Даримы Будаевой, мамы – достойный пример для всех жителей нашего района.- Все они достойно работают, воспитывают детей, принимают активное участие в жизни района. Так, Любовь Хайбзановна прекрасно шьёт и все своё свободное время посвящает работе в волонтёрском клубе «Илалта», где ею сшито множество изделий для наших ребят, находящихся в зоне СВО, - рассказала Дарима Батомункуевны. - В праздничный день дети прочитали стихи-поздравления для своих родных и любимых мам, растрогали всех гостей до слёз. Родные, друзья и коллеги преподнесли подарки, сказали много добрых слов о каждой героине праздника. В фойе была организована выставка изделий наших мам-мастериц и их детишек. Представлены были и кулинарные шедевры, и декоративные работы.Мам за достойный труд и воспитание детей поблагодарили представители администраций Хоринского района и СП «Хоринское», совета депутатов и ОСЗН. Родительницам вручили благодарственные письма и памятные подарки, сообщает министерство соцзащиты населения РБ.