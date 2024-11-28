В районе Бурятии помогают одиноким пенсионеркам

На протяжении семи лет специалисты отдела социальной защиты населения по Кяхтинскому району Бурятии реализуют проект «Праздник в каждый дом». Его основная цель – приобщить семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении к традициям народов России, сохранение ценностей семьи, представление у детей о важности взаимовыручки.- Очередным этапом этого социального проекта стала акция «Чужих мам не бывает», которая прошла в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню матери, - рассказывает начальник отдела социальной защиты Ирина Сафронова. - Наши благотворители из числа неравнодушных граждан и предпринимателей приобрели продукты для одиноко проживающих пожилых женщин. Таких на учёте у наших специалистов – более 100 человек. Мои коллеги вручили продуктовые наборы. Удалось порадовать 10 жителей района к Дню матери. Акция продолжается, и желающие могут обратиться в наш отдел и оказать посильную помощь, а мы с радостью доставим всё до адресатов.Как пояснили в министерстве социальной защиты населения РБ, в Год семьи особое внимание уделяется родительству и сохранению традиционных семейных ценностей, а также поддержке разных категорий семей.