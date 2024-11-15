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В Улан-Удэ заработали два офиса семейного МФЦ

В Улан-Удэ заработали два офиса семейного МФЦ
Семья,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Они окажут поддержку семьям с детьми

В столице Бурятии открылись два семейных многофункциональных центра (СМФЦ). Основным приоритетом в работе таких центров является квалифицированная всесторонняя поддержка семей с детьми. Работа СМФЦ даёт возможность семьям с детьми не усугублять возникающие проблемы и мотивирует граждан на проактивный формат решения сложных жизненных ситуаций.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения РБ, офисы расположены по адресам:
1. На ул. Шульца, 40, в здании республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Режим работы: в рабочие дни, кроме среды, по предварительной записи по тел.: 8 (3012) 37-80-83. Без предварительной записи – каждую среду с 9:00 до 17:00.
2. На ул. Комарова, 14, в здании центра помощи детям «Малышок». Режим работы: в рабочие дни, кроме среды, по предварительной записи по тел.: 8 (3012) 55-70-13. Без предварительной записи – каждую среду с 9:00 до 17:00.

При обращении специалисты выясняют весь комплекс семейных проблем: психологическую атмосферу, внутрисемейные взаимоотношения, вопросы воспитания и обучения детей, обеспечения условий для развития ребёнка, ориентирование в вопросах поиска работы, получения мер социальной поддержки и пр. Это необходимо для правильной маршрутизации семьи, чтобы получение социальных услуг было понятным и удобным.

При необходимости семье может быть оказана экстренная психологическая помощь. Также возможно экстренное реагирование при усмотрении угрозы жизни и здоровью детей. При трудной жизненной ситуации может быть предложено временное (до 21 дня) размещение ребёнка в отделение оказания срочных социальных услуг, либо предложено социальное сопровождение для семьи.

- Команда семейного МФЦ располагает различными возможностями для оказания обратившейся семье с детьми всей необходимой поддержки. И не только силами конкретного СМФЦ, но и мобилизовав все имеющиеся ресурсы социальной сферы, а также системы здравоохранения и образования. С любой затруднительной для семьи ситуацией специалисты команды новой службы будут работать до полного её разрешения, - заявили в министерстве соцзащиты РБ.
Улан-Удэ Бурятия семьи

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