В районе Бурятии учредили премию «Во славу отцовства»

В Бурятии в Год семьи и в рамках празднования Дня отца проходят многочисленные мероприятия. Так, в Кабанском районе организовали несколько площадок: районную конференцию «Во славу отцовства», интенсивы «Казачья удаль», по робототехнике «Роботы – помощники человека», выставки авто-, мото-, ретро техники «Машины времени», мастер-класс по фигурному вождению мотоцикла. А участница социального контракта, психолог кризисных ситуаций Олеся Закаменных провела лекцию «Межпоколенческие конфликты и основные стратегии преодоления».- Впервые администрацией муниципального образования «Кабанский район» учреждена премия общественного призвания «Во славу отцовства». Размер премии составил 50 тысяч рублей. Премией удостоены пять пап, которые достойно воспитывают или воспитали детей, - рассказала начальник отдела социальной защиты населения по Кабанскому району Ирина Афанасьева. - Среди отцов, награждённых премией общественного признания, многодетный отец из посёлка Каменск. Наш земляк воспитывает 9 несовершеннолетних детей - трое родных и шестеро приёмных.Как считает сам многодетный отец, семья считается одним из важнейших институтов в жизни каждого человека. Оба родителя ответственны за то, чтобы детство их детей было счастливым.- Казалось бы исторически сложилось, что воспитание детей в семьях было в большей степени женской заботой, а в последние время ситуация меняется. Роль отца в жизни каждого человека приобретает всё большую значимость, она неоценима. Отец – это друг, помощник и наставник. Долг отца состоит не только в том, чтобы создавать материальные блага, но и в том, чтобы быть примером для своих детей, быть опорой для всей семьи, - говорит Сергей Геннадьевич.Завершилось мероприятие большим и красочным концертом, все присутствующие зарядились позитивными эмоциями. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения РБ.