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В Бурятии реализуют инновационный семейный проект

В Бурятии реализуют инновационный семейный проект
Семья,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Семьям республики помогут заложить основы для передачи лучших традиций следующим поколениям

В Год семьи в Бурятии стартует инновационный проект «Семейное дело». Участники проекта – 30 семей, которые в течение года посетят различные мастер-классы от педагогов дома творчества Октябрьского района города Улан-Удэ и его партнёров, освоят разнообразные техники декоративно-прикладного творчества, примут участие в развлекательных и познавательных мероприятиях.

Кроме того, в рамках проведения с октября по декабрь реализуется проект «Семейная осень». Этот проект направлен на объединение разных поколений семьи в совместный досуг в выходные дни осенне-зимнего периода.

- Проект «Семейное дело» и «Семейная осень» – это не просто занятия, это открытая творческая площадка, где каждая семья сможет объединиться, укрепить свои связи и заложить основы для передачи лучших традиций из поколения в поколение, - заявили в пресс-службе министерства образования РБ.

Также в ведомстве призвали жителей Бурятии организовывать мероприятия, включающие в себя спортивные, культурно-массовые, развлекательные и познавательные активности, рассчитанные на участие многодетных и многопоколенных семей, а также детей различных возрастов.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия семьи

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