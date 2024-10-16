В Бурятии реализуют инновационный семейный проект

В Год семьи в Бурятии стартует инновационный проект «Семейное дело». Участники проекта – 30 семей, которые в течение года посетят различные мастер-классы от педагогов дома творчества Октябрьского района города Улан-Удэ и его партнёров, освоят разнообразные техники декоративно-прикладного творчества, примут участие в развлекательных и познавательных мероприятиях.Кроме того, в рамках проведения с октября по декабрь реализуется проект «Семейная осень». Этот проект направлен на объединение разных поколений семьи в совместный досуг в выходные дни осенне-зимнего периода.- Проект «Семейное дело» и «Семейная осень» – это не просто занятия, это открытая творческая площадка, где каждая семья сможет объединиться, укрепить свои связи и заложить основы для передачи лучших традиций из поколения в поколение, - заявили в пресс-службе министерства образования РБ.Также в ведомстве призвали жителей Бурятии организовывать мероприятия, включающие в себя спортивные, культурно-массовые, развлекательные и познавательные активности, рассчитанные на участие многодетных и многопоколенных семей, а также детей различных возрастов.