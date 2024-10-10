В Бурятии будущих мам будут чествовать два раза в год

Появился новый праздник – День беременныхВ России в Год семьи появился новый праздник – День беременных. Его будут отмечать два раза в год: 7 апреля и 7 октября. Новая традиция чествования будущих мам является частью комплекса мер президентского национального проекта «Демография». Об этом сообщили в министерстве социальной защиты населения Бурятии.В Бурятии проходят концерты для мам, поздравления в женских консультациях от депутатов и руководителей, мастер-классы, благотворительные мероприятия от предприятий сферы обслуживания, встречи с вручением цветов и подарков.Так, в Баунтовском районе прошло мероприятие, приуроченное ко Дню беременных женщин. Для будущих мам устроили праздник.- Главный специалист отдела социальной защиты населения по Баунтовскому району рассказала будущим мамам о мерах социальной поддержки семьям с детьми, ответила на интересующие вопросы. В мероприятии участвовали восемь беременных женщин. Для них была приготовлена насыщенная и интересная программа: творческие выступления, полезные советы от психолога, рекомендации по беременности и родам от врача-гинеколога, вручение буклетов, памяток и подарков, - рассказала начальник отдела социальной защиты населения по Баунтовскому району Алевтина Борисова.