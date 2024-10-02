В Бурятии семьям компенсируют часть стоимости обучения детей

В Бурятии многодетным семьям, имеющим трёх и более детей в возрасте до 23 лет (за исключением детей, вступивших в брак), в случае обучения ребёнка по очной форме обучения на платной основе в образовательных организациях, предоставляется ежегодная компенсация части стоимости обучения.- Право на компенсацию возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Республике Бурятия – 16 844 руб. Для расчёта среднедушевого дохода семьи учитываются доходы всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших одному календарному месяцу перед месяцем обращения за получением компенсации, - уточнила информацию министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова. - При определении права на компенсацию учитывается наличие у многодетной семьи движимого и недвижимого имущества. Размер компенсации составляет 50 процентов от стоимости обучения за соответствующий (семестр) учебный год, указанной в договоре об оказании платных образовательных услуг, при этом общий размер компенсации за один учебный год не должен превышать 30 000 рублей.Заявление на получение компенсации подаётся не более двух раз в год не позднее 30 календарных дней со дня завершения соответствующего семестра. В случае подачи заявления один раз в год заявление подаётся не позднее 31 октября календарного года, в котором завершился учебный год.Компенсация не предоставляется в случае:- получения ребёнком второго или последующего образования по основным образовательным программам среднего профессионального образования;- если ребёнок, обучающийся на платной основе в профессиональной образовательной организации, состоит в зарегистрированном браке;- если в соответствующем учебном году на получение ребёнком образования использованы средства материнского (семейного) капитала.Заявление на получение компенсации и документы подаются гражданином в отдел социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания. Также заявление можно подать через «Госуслуги», сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.