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В Бурятии отметят День добра и уважения

В Бурятии отметят День добра и уважения
Семья,  Фото:Baikal-daily.ru
Чествовать будут ветеранов, пенсионеров и пожилых граждан

В преддверии Дня добра и уважения правительство Бурятии утвердило план мероприятий, которые пройдут в республике в течение всего месяца: с 1 по 30 октября. Программа проводится в рамках региональной программы «Старшее поколение».

С планом мероприятий можно ознакомиться на сайте министерства социальной защиты населения РБ. Так, 1 октября в Улан-Удэ, в театре Русской драмы состоится торжественное собрание общественности «День добра и уважения» (возрастное ограничение: 6+). На нём будут чествовать ветеранов отраслей народного хозяйства и социальной сферы республики. Для всех присутствующих на сцене театра выступят творческие коллективы города и республики, а также любимые артисты. Помимо развлекательной программы, на мероприятии будет работать выставка портретов родителей участников СВО «Защитники Отечества». Здесь же будут подведены итоги республиканского фотоконкурса «Доброта и мудрость» и объявлены победители в пяти его номинациях.

В этот же день пройдёт блицтурнир по волейболу, всероссийский фестиваль спорта и здоровья, акция «День добра и уважения» для пенсионеров и пожилых граждан, в ходе которой им вручат сертификаты.

- На 1 октября назначен День открытых дверей в художественном музее им. Ц.С. Сампилова на экспозиции «Русское искусство XVIII-нач. XX вв.» (возрастное ограничение: 0+), «Серебряные небеса» (возрастное ограничение: 0+), «Времена года. Осень» (возрастное ограничение: 6+), а также в этнографическом музее народов Забайкалья, - поделилась информацией министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - В середине октября в парке «Юбилейный» будет организован городской конкурс красоты и таланта среди мужчин «Король серебряного возраста 55+» (возрастное ограничение: 6+). Всего план включает в себя более 30 крупных масштабных мероприятий.

Напомним, что в подведомственных учреждениях министерства соцзащиты РБ мероприятия, приуроченные ко Дню добра и уважения, стартовали уже 24 сентября.

Бурятия пожилые Праздники

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