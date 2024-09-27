В районе Бурятии дети убрали берег Байкала

В Кабанском районе Бурятии дети из семей, находящихся в социально опасном положении, вышли на уборку берега Байкала. Ребята вместе с представителем комитета по культуре и по делам молодёжи, облачившись в разноцветные волонтёрские футболки, надев перчатки и взяв мусорные мешки, приступили к уборке берега. Рассредоточенные по берегу озера волонтёры собирали пакеты, бутылки, бумажки, щедро оставленные после себя туристами.- В рамках экологической акции «Очистим берег Байкала 365 дней» дети, стоящие на различных профилактических учётах, в том числе дети из семей, находящихся в социально опасном положении, присоединились к акции и вышли на уборку берега озера Байкал в местности Лемасово, - рассказала начальник отдела социальной защиты населения по Кабанскому району Ирина Афанасьева. - Несмотря на пасмурную погоду, настроение у ребят было солнечное. Дети – самые главные герои этого мероприятия, благодаря им берег Байкал теперь стал чище.Как отметили в министерстве социальной защиты населения РБ, в Кабанском районе проживают 44 семьи, признанных комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав находящимися в социально опасном положении. В них воспитываются 98 несовершеннолетних детей.