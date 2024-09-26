В соццентрах Бурятии отмечают День добра и уважения

В преддверии Дня добра и уважения в Бурятии утвердили план мероприятий, которые пройдут в подведомственных учреждениях министерства соцзащиты РБ. Они стартовали уже 24 сентября – дети в социальных и реабилитационных центрах приступили к изготовлению поздравительных открыток «Подарки для бабушек и дедушек». Так, в комплексном центре «Доверие» для проживающих организовали мастер-класс «Золотая осень», конкурсы, вручение подарков, праздничный обед. А в Бабушкинском доме-интернате состоялся шашечный турнир, «Весёлые старты 2024» и приготовили плов в казане на костре.- В плане более 190 мероприятий, среди которых концерт «День мудрости, добра и уважения» и фотоконкурс для детей сотрудников «Осени яркий румянец», которые пройдут в пансионате «Нарата». В центре «Шанс» состоится тематическая программа «Не надо печалиться, вся жизнь впереди», посиделки «За чаем не скучаем!» и даже дискотека под названием «Кому за 50!», - рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – Ребята центра «Баяр» навестят проживающих Джидинского дома-интерната, поздравят их и вручат сувениры и открытки. В Посольском доме-интернате проведут ретро-вечер «Оставайтесь всегда молодыми». В Тарбагатайском социально-реабилитационном центре организуют фотосессию «Чтобы жизнь повторилась сначала, загляните в семейный альбом…».Непосредственно в День добра и уважения 1 октября в театре Русской драмы состоится торжественное собрание общественности с чествованием ветеранов отраслей народного хозяйства и социальной сферы республики «День добра и уважения» (6+).– Для гостей мероприятия в фойе театра будет играть джазовый оркестр ВСГАКИ «Академик Биг Бэнд», танцевать ансамбль «Вдохновение». В зелёном зале первого этажа будет работать выставка портретов родителей участников СВО «Защитники Отечества», а в фойе второго этажа – стационарная и интерактивная фотозоны, - уточнила министр. – Здесь же будут подведены итоги республиканского фотоконкурса «Доброта и мудрость» и объявлены победители в пяти его номинациях. Для всех присутствующих на сцене театра выступят творческие коллективы города и республики, а также любимые артисты