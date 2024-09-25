Жительнице Улан-Удэ исполнилось 102 года Семья, Фото: минсоцзащиты Бурятии В годы войны Анна Семёновна трудилась в колхозе



В Улан-Удэ чествовали труженицу тыла Анну Семёновну Мальцеву. 24 сентября она отметила свой 102-й день рождения.



- Родилась я в 1922 году в деревне Рождественка Томской области. Семья была большая, крестьянская. Когда началась война, мне было 18 лет. Вместе со всеми трудилась на колхозных полях. Жили впроголодь. В годы войны работала в колхозе «Заветы Ильича». Работали круглый год, весной и летом сеяли пшеницу, сажали картофель, работали на сенокосе, осенью занимались уборкой урожая. После окончания войны, выучилась на агронома в техникуме в Томске, вышла замуж, - рассказывает о свой жизни участница трудового фронта. - В 50-х годах по справке-вызову переехала в Улан-Удэ, где уже жили мои родственники.



В 1968 году Анна Семеновна устроилась вахтёром на ТЭЦ-1. К тому времени у неё уже было четверо детей.



- Трудовая книжка нашей мамы исписана благодарностями за хорошую работу. Она неоднократно отмечалась правительственными наградами, - с гордостью говорят дети Анны Семёновны. – В годы работы на ТЭЦ-1 маму назначили начальником караула, также она исполняла обязанности начальника охраны, неоднократно отмечена благодарностями за хорошую работу. На заслуженный отдых ушла в 1986 году, проработав на ТЭЦ-1 около 20 лет.



С супругом они воспитали четверых детей. На сегодняшний день у Анны Семеновны семь внуков и 10 правнуков.



В день рождения имениннице вручили поздравления от президента России и главы Бурятии, а также свидетельство на получение единовременной денежной выплаты.



- Искренне поздравляю Анну Семёновну с днём рождения! Человек, имеющий такой жизненный путь, прошедший с честью через тяжелейшие испытания военного и послевоенного времени, сложных периодов современности, воспитав при этом достойных детей, внуков, правнуков, заслуживает огромного уважения. Её отношение к жизни - пример для молодежи и для всех нас, – отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - От всей души желаю вам заботы близких и дорогих вам людей, крепкого здоровья и долголетия!



В Улан-Удэ чествовали труженицу тыла Анну Семёновну Мальцеву. 24 сентября она отметила свой 102-й день рождения.- Родилась я в 1922 году в деревне Рождественка Томской области. Семья была большая, крестьянская. Когда началась война, мне было 18 лет. Вместе со всеми трудилась на колхозных полях. Жили впроголодь. В годы войны работала в колхозе «Заветы Ильича». Работали круглый год, весной и летом сеяли пшеницу, сажали картофель, работали на сенокосе, осенью занимались уборкой урожая. После окончания войны, выучилась на агронома в техникуме в Томске, вышла замуж, - рассказывает о свой жизни участница трудового фронта. - В 50-х годах по справке-вызову переехала в Улан-Удэ, где уже жили мои родственники.В 1968 году Анна Семеновна устроилась вахтёром на ТЭЦ-1. К тому времени у неё уже было четверо детей.- Трудовая книжка нашей мамы исписана благодарностями за хорошую работу. Она неоднократно отмечалась правительственными наградами, - с гордостью говорят дети Анны Семёновны. – В годы работы на ТЭЦ-1 маму назначили начальником караула, также она исполняла обязанности начальника охраны, неоднократно отмечена благодарностями за хорошую работу. На заслуженный отдых ушла в 1986 году, проработав на ТЭЦ-1 около 20 лет.С супругом они воспитали четверых детей. На сегодняшний день у Анны Семеновны семь внуков и 10 правнуков.В день рождения имениннице вручили поздравления от президента России и главы Бурятии, а также свидетельство на получение единовременной денежной выплаты.- Искренне поздравляю Анну Семёновну с днём рождения! Человек, имеющий такой жизненный путь, прошедший с честью через тяжелейшие испытания военного и послевоенного времени, сложных периодов современности, воспитав при этом достойных детей, внуков, правнуков, заслуживает огромного уважения. Её отношение к жизни - пример для молодежи и для всех нас, – отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - От всей души желаю вам заботы близких и дорогих вам людей, крепкого здоровья и долголетия!

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