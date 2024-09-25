В райцентре Бурятии продолжается реализация проекта, объединяющего детей и пожилых Семья, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ Его участниками стали два социальных учреждения республики



В Бурятии, в селе Бичура реализуется совместный социальный проект «Преемственность поколений». Для обмена знаниями и навыками его организовали местные дом-интернат и детский социальный центр.



Очередным его этапом стал шашечный турнир, который состоялся на базе Бичурского дома-интерната. Он стал значимым событием для всех его участников: детей, оставшихся без попечения родителей, и получателей социальных услуг дома-интерната.



- Спортивное мероприятие проходило в дружеской обстановке и стало ярким примером интеллектуального потенциала и единства всех участников. Турнир оставил яркие впечатления у всех его участников и стал новым шагом в развитии шашечного движения в районе. Работа в рамках реализации проекта «Преемственность поколений» будет продолжена, - заявил директор учреждения министерства соцзащиты РБ Николай Бубеев. - Два раза в неделю к ребятам, проживающим в социальном центре, приезжает проводить занятия по шахматам и шашкам Александр Истомин, проживающий в Бичурском доме-интернате для пожилых и инвалидов.



Александр Михайлович – кандидат в мастера спорта СССР по международным шашкам и шахматам, семикратный чемпион Республики Бурятия, чемпион Читинской области, серебряный призёр Иркутской области, неоднократный победитель межрегиональной спартакиады по русским шашкам и шахматам, участник чемпионата России.



- Знакомство с удивительным человеком увлекло ребят. Алексей Михайлович без устали делится с ребятами своими знаниями о шашках и шахматах, поведал им много интересных фактов об этих играх, - добавила и.о. директора социального центра Анастасия Перелыгина.



В Бурятии, в селе Бичура реализуется совместный социальный проект «Преемственность поколений». Для обмена знаниями и навыками его организовали местные дом-интернат и детский социальный центр.Очередным его этапом стал шашечный турнир, который состоялся на базе Бичурского дома-интерната. Он стал значимым событием для всех его участников: детей, оставшихся без попечения родителей, и получателей социальных услуг дома-интерната.- Спортивное мероприятие проходило в дружеской обстановке и стало ярким примером интеллектуального потенциала и единства всех участников. Турнир оставил яркие впечатления у всех его участников и стал новым шагом в развитии шашечного движения в районе. Работа в рамках реализации проекта «Преемственность поколений» будет продолжена, - заявил директор учреждения министерства соцзащиты РБ Николай Бубеев. - Два раза в неделю к ребятам, проживающим в социальном центре, приезжает проводить занятия по шахматам и шашкам Александр Истомин, проживающий в Бичурском доме-интернате для пожилых и инвалидов.Александр Михайлович – кандидат в мастера спорта СССР по международным шашкам и шахматам, семикратный чемпион Республики Бурятия, чемпион Читинской области, серебряный призёр Иркутской области, неоднократный победитель межрегиональной спартакиады по русским шашкам и шахматам, участник чемпионата России.- Знакомство с удивительным человеком увлекло ребят. Алексей Михайлович без устали делится с ребятами своими знаниями о шашках и шахматах, поведал им много интересных фактов об этих играх, - добавила и.о. директора социального центра Анастасия Перелыгина.

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