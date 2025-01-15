По Бурятии местами небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 15 января по республике: облачно, местами небольшой снег, по северной половине до умеренного снегопада, по северному Прибайкалью ночью сильный снегопад. Ветер западный 7-12, в отдельных районах до 17-22 м/с, позёмка, слабые метели, заносы. Температура ночью -17, -22, при снеге и ветре -7, -12, по юго-западу, северу и центру местами -27, -32, днём -5, -10, по северу и центру при облачности -15, -20, по южному Прибайкалью -4, +1, гололедица.В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 6-11, днём порывы до 15 м/с, позёмка. Температура ночью -17, -19, днём -5, -7.