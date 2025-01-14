В Бурятии начали готовится к форуму ректоров России и Монголии

Его проведут в республике в этом году
В Бурятии стартовала подготовка к первому форуму ректоров России и Монголии. Вчера, 13 января в Бурятском госуниверситете состоялось первое рабочее совещание под руководством ректора БГУ Алдара Дамдинова. На нём обсудили вопросы подготовки, организации и проведения международного форума.
Отметим, что форум ректоров российских и монгольских вузов проведут в Бурятии в первом полугодии этого года. Договорённость об этом была достигнута в октябре прошлого года во время встречи главы Минобрнауки России Валерия Фалькова и министра образования Монголии Пурэвсурэнгийна Наранбаяра. Мероприятие проведут в рамках сотрудничества двух стран в сфере высшего образования и науки.
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