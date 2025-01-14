В Забайкалье ветеран Великой Отечественной отметил столетие

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Окладников, который принимал участие в боях в Венгрии, Румынии и Югославии, отметил столетие. Об этом рассказали в паблике администрации забайкальского города Краснокаменска.Родился Василий Николаевич в селе Трубочево Шелопугинского района Забайкалья. С детства работал в колхозе вместе с отцом. В 1943 году был призван в армию и направлен на станцию Дивизионная, вблизи Улан-Удэ, в стрелково-миномётное училище. После его окончания в звании младшего лейтенанта попал на фронт, где служил в 252-й стрелковой дивизии, 932-м полку.Василий Николаевич командовал взводом на втором Украинском фронте, участвовал в Ясско-Кишинёвской наступательной операции и боях в Венгрии, Румынии и Югославии. Принимал участие в Балатонской оборонительной операции – последней крупной оборонительной операции Красной армии во время Великой Отечественной войны. В одном из ожесточённых боев был тяжело ранен и контужен. Лечение в госпиталях заняло около месяца, часть времени он находился без сознания.За участие в этом бою Василий Николаевич был награждён орденом Красной Звезды. Также получил медаль «За отвагу» и орден Отечественной войны. После выздоровления вернулся домой в село Трубочево, начал трудовую деятельность и познакомился со своей будущей женой Ниной Михайловной. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.