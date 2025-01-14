14 января

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В Бурятии состоялся чемпионат республики по лыжным гонкам

В Бурятии состоялся чемпионат республики по лыжным гонкам
Общество,  Фото:администрация Селенгинского района
Его провели в Гусиноозёрске

С 9 по 12 января в Гусиноозёрске прошёл чемпионат и первенство Бурятии по лыжным гонкам. Также в рамках соревнований состоялся республиканский турнир, посвящённый памяти Зои Куликовой – человека, стоявшего у истоков развития лыжного спорта в Селенгинском районе. Она была одной из первых тренеров, которые прививали любовь к лыжам молодёжи, и оставила значительный след в спортивной истории района.

На лыжных трассах встретились более 60 участников разного возраста и уровня подготовки: от кандидатов в мастера спорта до разрядников. Участники преодолели порядка 24 видов трасс, отличающихся как по длине дистанции, так и по стилю гонок.

Как сообщили в администрации района, результаты соревнований у взрослых спортсменов следующие:

Индивидуальная гонка. Классический стиль. Женщины. Юниорки. Дистанция 5 км (3,7 км)
1. Ивченко Татьяна - МАУ ДО Селенгинская СШ, Результат: 13:22,4;
2. Оленникова Арина - АУ ДО РБ РСШОР, Результат: 14:12,2.

Индивидуальная гонка. Классический стиль. Мужчины. Юниоры. Дистанция 15 км (11,2 км)
1. Онопко Дмитрий - АУ ДО РБ РСШОР, Результат: 33:27,0;
2. Шумейко Кирилл - АУ ДО РБ РСШОР, Результат: 35:55,0;
3. Дакич Антон - г. Гусиноозёрск, Результат: 37:13,6.

Классический стиль – спринт. Женщины. Юниорки. Дистанция 1,6 км. Финал
1. Ивченко Татьяна, Результат: 05:00,30;
2. Оленникова Арина, Результат: 05:08,98.

Классический стиль – спринт. Мужчины. Юниоры. Дистанция 1,6 км. Финал
1. Онопко Дмитрий, Результат: 03:47,83;
2. Дакич Антон, Результат: 03:55,23;
3. Шумейко Кирилл, Результат: 04:02,87.

Индивидуальная гонка. Свободный стиль. Женщины. Юниорки. Дистанция 10 км
1. Ивченко Татьяна, Результат: 35:02,8;
2. Оленникова Арина, Результат: 35:37,8.

Индивидуальная гонка. Свободный стиль. Мужчины. Юниоры. Дистанция 15 км
1. Онопко Дмитрий, Результат: 43:10,9;
2. Телешко Данил - АУ ДО РБ РСШОР/ВСГУТУ, Результат: 46:06,4;
3. Шигапов Валерий - АУ ДО РБ РСШОР, Результат: 48:04,7.

По итогам соревнований будет сформирована сборная Бурятии.
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