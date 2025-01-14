В Бурятии состоялся чемпионат республики по лыжным гонкам

С 9 по 12 января в Гусиноозёрске прошёл чемпионат и первенство Бурятии по лыжным гонкам. Также в рамках соревнований состоялся республиканский турнир, посвящённый памяти Зои Куликовой – человека, стоявшего у истоков развития лыжного спорта в Селенгинском районе. Она была одной из первых тренеров, которые прививали любовь к лыжам молодёжи, и оставила значительный след в спортивной истории района.На лыжных трассах встретились более 60 участников разного возраста и уровня подготовки: от кандидатов в мастера спорта до разрядников. Участники преодолели порядка 24 видов трасс, отличающихся как по длине дистанции, так и по стилю гонок.Как сообщили в администрации района, результаты соревнований у взрослых спортсменов следующие:1. Ивченко Татьяна - МАУ ДО Селенгинская СШ, Результат: 13:22,4;2. Оленникова Арина - АУ ДО РБ РСШОР, Результат: 14:12,2.1. Онопко Дмитрий - АУ ДО РБ РСШОР, Результат: 33:27,0;2. Шумейко Кирилл - АУ ДО РБ РСШОР, Результат: 35:55,0;3. Дакич Антон - г. Гусиноозёрск, Результат: 37:13,6.1. Ивченко Татьяна, Результат: 05:00,30;2. Оленникова Арина, Результат: 05:08,98.1. Онопко Дмитрий, Результат: 03:47,83;2. Дакич Антон, Результат: 03:55,23;3. Шумейко Кирилл, Результат: 04:02,87.1. Ивченко Татьяна, Результат: 35:02,8;2. Оленникова Арина, Результат: 35:37,8.1. Онопко Дмитрий, Результат: 43:10,9;2. Телешко Данил - АУ ДО РБ РСШОР/ВСГУТУ, Результат: 46:06,4;3. Шигапов Валерий - АУ ДО РБ РСШОР, Результат: 48:04,7.По итогам соревнований будет сформирована сборная Бурятии.