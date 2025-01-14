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В Бурятии коммунальное предприятие незаконно пользовалось скважинами

В Бурятии коммунальное предприятие незаконно пользовалось скважинами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Руководителя оштрафовали на 30 тысяч

Прокуратура Джидинского района проверила исполнение законодательства о недропользовании в деятельности муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства. В ходе проверки выявлены нарушения при использовании недр, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

«Установлено, что ресурсоснабжающая организация использует для водоснабжения пять скважин, расположенных в населённых пунктах района. Однако лицензия на добычу недр – артезианской воды у муниципального предприятия отсутствует», - сообщили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор в отношении руководителя предприятия возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами». Ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.
прокуратура недропользование экология

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