В Бурятии коммунальное предприятие незаконно пользовалось скважинами

Прокуратура Джидинского района проверила исполнение законодательства о недропользовании в деятельности муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства. В ходе проверки выявлены нарушения при использовании недр, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.«Установлено, что ресурсоснабжающая организация использует для водоснабжения пять скважин, расположенных в населённых пунктах района. Однако лицензия на добычу недр – артезианской воды у муниципального предприятия отсутствует», - сообщили в прокуратуре.В связи с этим прокурор в отношении руководителя предприятия возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами». Ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.