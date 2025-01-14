В Улан-Удэ стартовали всероссийские соревнования по стрельбе из лука

В Бурятии с 12 по 16 января проходят всероссийские соревнования по стрельбе из лука. Турнир посвящён памяти профессора Бориса Санданова.В соревнованиях принимают участие спортсмены из пяти регионов России: Иркутская область, Забайкальский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия. Участники борются за звание сильнейшего в классическом, блочном луке и бесприцельном классе.Местом проведения турнира стал лукодром в Улан-Удэ. Торжественное открытие состоится сегодня, 14 января, в 12:00, сообщает центр спортивной подготовки РБ.