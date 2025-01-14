14 января

13 января

Популярное

Информация о не собирающемся замерзать Байкале оказалась фейком

Информация о не собирающемся замерзать Байкале оказалась фейком
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Спасатели сообщили, что вообще не давали таких прогнозов

Накануне ряд республиканских и иркутских СМИ сообщил со ссылкой на Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России, что Байкал в этот раз может не покрыться льдом. Однако на официальной странице самого БПСО во «ВКонтакте» подчеркнули: информация об этом соответствует действительности.

- Подобные прогнозы находятся вне нашей компетенции, – отметили в отряде.

Там призвали не вырывать слова из контекста и не интерпретировать информацию в своих интересах, ссылаясь на БПСО.

Изначально спасатели заявили, что на Байкале сохраняется сложная обстановка и речи о становлении льда пока что не идёт.

- По бухтам и заливам забереги, но и там ледовый покров неустойчивый. На севере лёд наблюдается на удалении в 5-7 километров. Середина Байкала открыта, парит. На Малом Море в районе паромной переправы открытая вода. Со стороны Ольхона промежутками лёд, всё остальное – вода. На юге становление льда в ближайшее время не предвидится, – пояснили в поисково-спасательном отряде.
Байкал лёд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ стартовали всероссийские соревнования по стрельбе из лука
В Улан-Удэ стартовали всероссийские соревнования по стрельбе из лука
Общество, 14.01.2025
Они посвящены памяти профессора Б.Д. Санданова
Информация о не собирающемся замерзать Байкале оказалась фейком
Информация о не собирающемся замерзать Байкале оказалась фейком
Общество, 14.01.2025
Спасатели сообщили, что вообще не давали таких прогнозов
Из-за аномального тепла в Бурятии просыпаются бабочки
Из-за аномального тепла в Бурятии просыпаются бабочки
Общество, 14.01.2025
В районе республики посреди зимы «ожила» крапивница
Автомобилисты боятся ездить из приграничного района Бурятии в Улан-Удэ
Автомобилисты боятся ездить из приграничного района Бурятии в Улан-Удэ
Общество, 14.01.2025
Поездку по региональной трассе местные жители назвали марш-броском

В районе Улан-Удэ частично отключат свет
В районе Улан-Удэ частично отключат свет
Общество, 14.01.2025
Его не будет из-за плановых работ
Росгвардейцы выявили нарушения на тепловой электростанции в Бурятии
Росгвардейцы выявили нарушения на тепловой электростанции в Бурятии
Общество, 14.01.2025
В отношении юрлица составлен протокол об административном правонарушении
В Бурятии проведут республиканский педфорум
В Бурятии проведут республиканский педфорум
Общество, 14.01.2025
Участвовать будут учителя математики, физики и информатики
В Монголии развернётся ледовый фестиваль
В Монголии развернётся ледовый фестиваль
Общество, 14.01.2025
Он пройдёт в 24-й раз на озере Хубсугул
На севере Бурятии сегодня будет снежно
На севере Бурятии сегодня будет снежно
Общество, 14.01.2025
В Улан-Удэ преимущественно без осадков
Легкоатлеты Бурятии выиграли 11 медалей первенства ДФО
Легкоатлеты Бурятии выиграли 11 медалей первенства ДФО
Общество, 13.01.2025
В копилке спортсменов: 4 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых награды
Загрузка...
^