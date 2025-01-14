Информация о не собирающемся замерзать Байкале оказалась фейком



- Подобные прогнозы находятся вне нашей компетенции, – отметили в отряде.



Там призвали не вырывать слова из контекста и не интерпретировать информацию в своих интересах, ссылаясь на БПСО.





Изначально спасатели заявили, что на Байкале сохраняется сложная обстановка и речи о становлении льда пока что не идёт.



- По бухтам и заливам забереги, но и там ледовый покров неустойчивый. На севере лёд наблюдается на удалении в 5-7 километров. Середина Байкала открыта, парит. На Малом Море в районе паромной переправы открытая вода. Со стороны Ольхона промежутками лёд, всё остальное – вода. На юге становление льда в ближайшее время не предвидится, – пояснили в поисково-спасательном отряде.



Накануне ряд республиканских и иркутских СМИ сообщил со ссылкой на Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России, что Байкал в этот раз может не покрыться льдом. Однако на официальной странице самого БПСО во «ВКонтакте» подчеркнули: информация об этом соответствует действительности.