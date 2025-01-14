На юге Бурятии прошли турниры по баскетболу и мини-футболу

11 января в Кяхте, в районной спортивном комплексе «Олимп» состоялся IX республиканский турнир по баскетболу среди ветеранов, посвящённый героям специальной военной операции. В соревнованиях приняли участие команды из Улан-Удэ, Кяхты и Каменска.Как сообщает администрация Кяхтинского района, по итогам турнира победителем стала команда «Динамо» из Улан-Удэ. На втором месте – «Спартак» (г. Улан-Удэ), на третьем – хозяева соревнований.На следующий день, 12 января, в Кяхта прошло открытое первенство по мини-футболу среди юношей «Кубок Байкалавтотрак». В соревнованиях приняли участие 13 команд: 3 команды из Нижнего Саянтуя, 1 команда из Гусиноозёрска, 2 команды из Саган-Нура , 1 команда из Тамира, 1 команда из Наушек и 5 команд, представляющих Кяхту.По результатам турнира первое место выиграла команда «Кяхта 1» (2012 года рождения). Вторыми стали игроки «Шахтёра Саган-Нур». На третьем месте футболисты Тамира.