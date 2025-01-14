В Чите крещенские купания организуют на озере Кенон

В Чите согласно распоряжению руководителя администрации краевого центра для обеспечения безопасности и предотвращения несчастных случаев будет оборудовано специально отведённое для крещенских купаний место на озере Кенон в районе средней школы № 15 по ул. Рахова. Купания пройдут с 18:00 18-го января до 22:00 19-го января.Место проведения купаний будет расчищено и огорожено. Во льду прорубят две купели, которые огородят и оборудуют деревянными поручнями; установят две палатки для переодевания купающихся с деревянными настилами и скамейками. Для обогрева палаток используют тепловые пушки на дизельном топливе. Чтобы после купания в ледяной воде можно было согреться горячим чаем, предусмотрена работа полевой кухни. Палатки и купели будут освещены, сообщает пресс-служба администрации Читы.Также будут организованы дежурства бригад «Скорой помощи» для оказания медицинской помощи населению, обеспечена охрана общественного порядка и безопасности дорожного движения в месте проведения крещенских купаний и подъездов к нему. Кроме этого, будут дежурить инспектора центра ГИМС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.