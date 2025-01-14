14 января

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Ралли «Шёлковый путь» будет стартовать из Иркутска

Ралли «Шёлковый путь» будет стартовать из Иркутска
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Также один из этапов пройдёт через территорию Бурятии

В июле этого года в Иркутской области пройдёт один из этапов международного ралли «Шёлковый путь». Торжественный старт гонке будет дан в Иркутске 12 июля.

Ежегодно организаторы обновляют маршрут проведения ралли. В этом году запланировано проведение гонки на территории двух стран: России и Монголии. Впервые в истории соревнований российский этап будет состоять из двух частей: первая часть пройдёт в Иркутской области, далее участники отправятся через Бурятию в Монголию и вернутся в Россию. Финишируют участники ралли «Шёлковый путь» в Горно-Алтайске 22 июля.

Вчера, 13 января, в правительстве Иркутской области прошло первое заседание организационного комитета по подготовке к этапу международного ралли «Шёлковый путь».

- Мероприятие очень крупное и требует серьёзной подготовки, проработки всех организационных моментов. По проведению ралли есть свои особенности, которые необходимо учитывать и обсуждать совместно с руководителем проекта Владимиром Геннадьевичем Чагиным. Напомню, в столице Восточной Сибири в 2019 году успешно проводилось ралли «Шёлковый путь». То есть, опыт организации этого международного мероприятия по автоспорту в Иркутской области уже есть, - отметил губернатор Игорь Кобзев.

Планируется, что в соревновании примут участие спортивные экипажи из более чем 13 стран мира. В подготовке к соревнованиям и непосредственно в гонках будет задействовано более 1000 человек, а также свыше 350 транспортных средств. Победителей определят в пяти категориях: грузовики, автомобили, мотовездеходы, мотоциклы и квадроциклы.

- В 2019 году на высочайшем уровне прошло международное ралли «Шёлковый путь». Я неоднократно от участников слышал в последующие годы просьбу ещё раз провести ралли в Иркутске. Здорово, что в этом году эта возможность нам предоставляется. Нас очень гостеприимно встречает регион. Сибирское гостеприимство – оно особенное, всегда оставляет очень позитивное впечатление у тех, кто посещает эту часть страны. И эти эмоции передают своим родным, близким и друзьям, - сказал руководитель проекта международное ралли «Шёлковый путь» Владимир Чагин.

Участники совещания обсудили организационные вопросы ралли. Уже подготовлен план мероприятий. Он будет утверждён до конца марта, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

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Иркутская область Бурятия Монголия ралли автоспорт

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