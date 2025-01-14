В Закаменском районе Бурятии родился первенец 2025 года

9 января в родильном отделении Закаменской ЦРБ родилась первая малышка в Закаменском районе Бурятии в 2025 году. В семье Баира Владимировича и Дулмы Эрдэмовны из села Михайловка новорождённая стала вторым ребёнком.Девочку назвали Анной. Имя малышки имеет несколько значений: «благодать», «милость», «милость божья», «миловидная». Вес и рост Анечки составляет: 2 880 г и 52 см.С рождением первенца родителей поздравили представители администраций МО «Закаменский район» и Михайловского сельского поселения, отдела социальной защиты населения по Закаменскому району, районного отдела управления ЗАГС, УСФР по Закаменскому району и районной газеты «Вести Закамны». Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.