В Закаменском районе Бурятии родился первенец 2025 года

Им стала девочка по имени Анна
9 января в родильном отделении Закаменской ЦРБ родилась первая малышка в Закаменском районе Бурятии в 2025 году. В семье Баира Владимировича и Дулмы Эрдэмовны из села Михайловка новорождённая стала вторым ребёнком.
Девочку назвали Анной. Имя малышки имеет несколько значений: «благодать», «милость», «милость божья», «миловидная». Вес и рост Анечки составляет: 2 880 г и 52 см.
С рождением первенца родителей поздравили представители администраций МО «Закаменский район» и Михайловского сельского поселения, отдела социальной защиты населения по Закаменскому району, районного отдела управления ЗАГС, УСФР по Закаменскому району и районной газеты «Вести Закамны». Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.
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