В водоохранной зоне Иркутска убрали несанкционированную свалку

Почти за миллион рублей

Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об отходах производства и потребления в Иркутске. Прокуроры установили, что в водоохранной зоне реки Кая допущено захламление территории строительными отходами.

Орган местного самоуправления мер к ликвидации свалки не принял, чем нарушил права граждан на благоприятную окружающую среду.

Устранить выявленные нарушения закона прокуратура потребовала во внесённом мэру Иркутска представлении.

В рамках его рассмотрения администрация города заключила муниципальный контракт на ликвидацию несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территории водоохранных зон водных объектов Свердловского района Иркутска на сумму 994,7 тысяч рублей.

«Земельный участок очищен, вывезено 150 тонн мусора», - сообщает сайт Генеральной прокуратуры России.