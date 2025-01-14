В Улан-Удэ завершается реализация проекта для детей с инвалидностью

В столице Бурятии реализуется социальный проект гидрореабилитации «Расправь крылья». Он направлен на комплексную помощь детям с инвалидностью, а именно с детским церебральным параличом (ДЦП) и нарушениями опорно-двигательного аппарата, и их родителям, проживающим в Улан-Удэ.Команда проекта разработала комплекс занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и учла необходимые условия проведения занятий в воде (акватерапии): квалифицированные инструкторы, адаптированная программа занятий, специальное оборудование, соблюдение санитарных норм, психоэмоционально комфортная обстановка во время занятий. Для проведения занятий, в рамках проекта было приобретено необходимое оборудование: инвентарь для занятий в воде и электрический специализированный подъёмник для инвалидов.Как сообщает комитет по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ, с осени прошлого года началась реализация проекта. Проводятся комплексные занятия для детей с ДЦП по методикам: гидрореабилитации, ватсу и акваджет. Все занятия проходят на территории детского бассейна «Золотая рыбка». Инструктор находится в воде не только с ребёнком, но и с родителем (по желанию), который также может приобрести знания акватерапии для занятий вне бассейна. Для родителей уже проведены информативные лекториумы на тему гидрореабилитации для детей.Проект, поддержанный фондом президентских грантов по направлению «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», продлится до февраля.