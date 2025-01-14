14 января

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В Бурятии жители прибрежного района отчаялись из-за ледовой переправы

В Бурятии жители прибрежного района отчаялись из-за ледовой переправы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Сельчане никак не могут дождаться открытия автозимника

Жители Прибайкальского района в очередной раз поинтересовались в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», когда там откроется бесплатная ледовая переправа через Селенгу и ждать ли её вообще этой зимой.

- Говорят, что морозов нет и поэтому она не будет работать совсем. Почему нельзя наморозить лёд, как это делают на переправе в Ильинке? – возмутились сельчане.

В ГКУ «Бурятрегионавтодор» отметили: по данным на 10 января, минимальная естественная толщина льда в месте, где планируется обустроить автозимник, составляет 30 сантиметров при норме не менее чем в 48. В створе переправы образовалась наледь, а это небезопасно.

Толщину льда мониторят каждый день. На неё влияют погодные условия. Информацию об открытии сооружения пообещали разместить на официальном сайте учреждения.

- Для создания переправы лёд искусственно наращивается на очищенных участках, предназначенных для движения транспорта, и армируется, – пояснили в ГКУ.

Ледовые переправы Прибайкальский район

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