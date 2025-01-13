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Легкоатлеты Бурятии выиграли 11 медалей первенства ДФО

Легкоатлеты Бурятии выиграли 11 медалей первенства ДФО
Общество,  Фото:ЦСП РБ
В копилке спортсменов: 4 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых награды

С 10 по 11 января в Хабаровске прошло первенство Дальневосточного федерального округа по лёгкой атлетике среди юношей и девушек. В соревнованиях участвовало более 300 молодых спортсменов.

Как сообщили в центре спортивной подготовки РБ, легкоатлеты Бурятии завоевали 4 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медалей первенства. Так, две золотые медали выиграл Данил Канашин (Курумканская ДЮСШ): в беге на 400 м и на 200 м. Одно золото на 200 метров у Марии Краснояровой, представляющей Онохойскую спортивную школу, а также у неё серебро на 60 м. Золото на 400 метров и бронза на 2000 м у Варвары Терентьевой (Курумканская ДЮСШ).

Данил Бирюков из СШОР № 1 г. Улан-Удэ выиграл два вторых места в беге на 400 м и на 800 м. Два третьих места: на 1500 и 800 метров - у Александра Зверькова (Курумканская ДЮСШ). Также бронза в беге на 3000 метров у Даши Дондупова, воспитанника Курумканской ДЮСШ.
легкая атлетика спорт Бурятия первенство ДФО

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