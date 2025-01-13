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В Бурятии супруги отметили «изумрудную свадьбу»

В Бурятии супруги отметили «изумрудную свадьбу»
Общество,  Фото:«Баргузин-инфо.24/7»
Пара вместе уже 55 лет

В Баргузинском районе Бурятии Николай Петрович и Любовь Сергеевна Распоповы отметили 55-ю годовщину своей свадьбы. Юбиляры семейной жизни проживают в селе Читкан.

Как сообщает «Баргузин-инфо.24/7», чету с «изумрудной свадьбой» поздравили представители администрации и совета депутатов СП «Читканское»

- Сегодня вы достойны наивысшей похвалы и чести – 55 лет вы прожили вместе, две жизни прожили одной судьбой. Желаем вам гармонии, спокойствия, счастья, здоровья и заботы близких. С юбилеем, с изумрудной свадьбой, будьте счастливы! – говорится в поздравлении.
Бурятия Баргузинский район свадьба семьи

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