Улан-удэнцы рассказали, чем занимаются по дороге на работу



Соцсети листают 5% горожан, играют в игры на телефоне 4%. Столько же (4%) проверяют электронную почту и 2% общаются с родными по телефону или в мессенджерах. Из других вариантов – медитации, прослушивание радио, подкастов и аудиокниг и разгадывание кроссвордов.



Женщины чаще мужчин по дороге на работу читают, а мужчины, как правило, слушают музыку, спят или готовятся к рабочему дню. Каждый пятый предпочитает отрешиться от всего и просто смотреть в окно.





Как выяснилось, самый популярный вариант времяпрепровождения в трамваях и автобусах – чтение книг. Такой ответ дали 31% опрошенных. Ещё 18% слушают музыку, по 15% спят или читают новости в интернете, 9% заняты просмотром фильмов или сериалов, а 6% уже в транспорте начинают готовиться к рабочему дню – просматривают документы, распределяют дела и составляют планы.