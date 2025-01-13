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Улан-удэнцы рассказали, чем занимаются по дороге на работу

Улан-удэнцы рассказали, чем занимаются по дороге на работу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Большинство из них читают, слушают музыку и спят

Представители сервиса SuperJob решили узнать, чем жители столицы Бурятии занимаются, пока едут на работу на общественном транспорте. Речь о тех, у кого на это каждый день уходит более 30 минут.

Как выяснилось, самый популярный вариант времяпрепровождения в трамваях и автобусах – чтение книг. Такой ответ дали 31% опрошенных. Ещё 18% слушают музыку, по 15% спят или читают новости в интернете, 9% заняты просмотром фильмов или сериалов, а 6% уже в транспорте начинают готовиться к рабочему дню – просматривают документы, распределяют дела и составляют планы.
 
Соцсети листают 5% горожан, играют в игры на телефоне 4%. Столько же (4%) проверяют электронную почту и 2% общаются с родными по телефону или в мессенджерах. Из других вариантов – медитации, прослушивание радио, подкастов и аудиокниг и разгадывание кроссвордов.

Женщины чаще мужчин по дороге на работу читают, а мужчины, как правило, слушают музыку, спят или готовятся к рабочему дню. Каждый пятый предпочитает отрешиться от всего и просто смотреть в окно.

работа транспорт

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