Учёные определили климат Восточной Сибири 500 млн лет назад

Российские учёные провели геохимическое исследование пограничных венд-кембрийских пород (возраст 600—500 млн лет) Восточной Сибири. Участие в проекте приняли сотрудники лаборатории геохимии осадочных пород института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН совместно с коллегами из лаборатории методов исследования и анализа веществ и материалов ГЕОХИ РАН, института океанологии им П.П. Ширшова РАН, геологического института РАН и Московского государственного университета им. М.В. ЛомоносоваКак сообщает ГЕОХИ РАН, исследователи установили, что обломочные породы силимкунской свиты накапливались в условиях сухого пустынного типа климата как результат разрушения горных пород вследствие перепадов температуры воздуха. Результаты исследования опубликованы в «Russian Journal of Earth Sciences».По словам учёных, климатические условия конца докембрийского и начала кембрийского времени представляют интерес не только с позиции изменения климата в геологическом прошлом Земли и прогноза возможных изменений климата в будущем, но и с позиции прогноза природных ресурсов — возможной генерации тех или иных групп полезных ископаемых, что важно для прироста ресурсного потенциала и обеспечения ресурсной независимости нашей страны.Около 600—500 млн лет назад в понижениях рельефа Палеосибирского материка, представленных древними равнинами, речными долинами, межгорными и предгорными впадинами, накапливались пески, которые со временем превратились в песчаники и алевролиты. Источником для этих горных пород были другие, более древние горные породы, слагавшие континентальные скалы того времени. Иными словами, накапливались продукты разрушения древних холмов и гор — естественных поднятий рельефа.Чтобы выяснить какой тогда был тип климата, впервые для данных отложений, представленных силимкунской свитой, было проведено комплексное геохимическое исследование на высокоточном оборудовании. В ходе проведённого исследования выяснилось, что песчаники и алевролиты формировались в условиях засушливого аридного типа климата, когда разрушение горных пород происходило благодаря физическому типу выветривания, связанному с большими перепадами дневных температур, которые характерны для современных пустынь.- В силимкунское время на юге Сибирского палеоматерика преимущественно ветром и в меньшей степени реками переносились пески — продукты разрушения скалистых возвышенностей. Из-за перепада температур зёрна минералов в горных породах то сжимались, то расширялись, и постепенно горный массив разбивался сеткой трещин, из которых ветром и водой удалялись продукты его разрушения, — прокомментировал старший научный сотрудник лаборатории геохимии осадочных пород ГЕОХИ РАН доктор геолого-минералогических наук Руслан Габдуллин.